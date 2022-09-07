Уничтожила себя пластикой: милашку из «Привидения» теперь не узнать

Трогательная и нежная Молли из мелодрамы «Привидение» в 1990 году принесла известность начинающей актрисе Деми Мур. А еще она ввела моду на короткие стрижки — с ней героиня Мур казалась особенно беззащитной и ранимой. Впоследствии актриса снялась в многочисленных кинолентах, представ и соблазнительницей в фильме «Стриптиз», и отважным и смелым воином в ленте «Солдат Джейн».

В 2005 году карьера Деми пошла на спад после ряда провальных фильмов. Она по-прежнему изредка снимается в сериалах и кино, но мелькает но экране все реже. Зато 59-летняя звезда с готовностью демонстрирует стройную и подтянутую фигуру на снимках в соцсетях и даже на подиуме в качестве приглашенной модели. Одно из таких дефиле шокировало фанатов Мур.

К формам Деми претензий не нашлось, но вот ее лицо изменилось до неузнаваемости. На фоне впалых щек скулы очень выделяются, а кожа кажется слишком натянутой. Поклонники посетовали, что милашка из «Привидения» изуродовала себя пластикой.