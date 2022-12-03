Умерла в психбольнице: жуткая судьба звезды «Большой перемены» заставляет кровь стыть в жилах

Наталья Богунова сыграла 15 ролей в кино, но самым знаменитым ее фильмом так и осталась «Большая перемена». Однако звездный прорыв не помог карьере Богуновой в кино.

Поговаривают, всему виной – сложный характер звезды. Артистка могла просто встать и уйти с репетиции в Театре им. Моссовета, если что-то не по ее. Ролей в кино становилось все меньше, не складывались дела и в театре – и все чаще Наталья Богунова впадала в истерики.

В психиатрическую больницу актриса попала прямо с репетиции.

Врачи поставили ей страшный диагноз – шизофрения. В 1987 году Богунова уволилась из театра и все больше времени проводила в клиниках. Единственным близким человеком для артистки была мама, но после ее гибели в 2011 году здоровье звезды «Большой перемены» подкосилось.

Во время очередной ремиссии Наталья Богунова полетела отдыхать на остров Крит. Но во время отдыха у актрисы обострился душевный недуг: Богунову госпитализировали – и вскоре она скончалась от инфаркта миокарда.

Прах актрисы отвезли на родину – и проститься с ней пришло всего 20 человек, многие из которых были журналистами.