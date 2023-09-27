Умер одиноким в глухой деревне: страшные подробности смерти Кононова из «Большой перемены»

Роль Нестора Петровича в фильме «Большая перемена» в 1973 году сделала Михаила Кононова абсолютной звездой. А ведь актер поначалу отказывался от героя. Когда он прочитал сценарий, то откровенно заявил, что сюжет ему не нравится.

Тем не менее именно персонаж преподавателя в вечерней школе и обеспечил артисту популярность в СССР. Благодаря этому его фильмография пополнилась 60 проектами. Однако в 1990-х активной карьере пришел конец.

Кононов критиковал новый российский кинематограф и отказывался от предложений о съемках в многочисленных сериалах. К тому же актер стал заложником собственной комичной внешности: на серьезные роли его даже не рассматривали.

Невостребованность в профессии вскоре обернулась нищетой. Выживать на пенсию у Кононова не получалось. Он сменил столичную квартиру на небольшой дом в глухой деревне. На жизнь актер зарабатывал тем, что продавал овощи с огорода.

В это же время звезда «Большой перемены» пристрастился к алкоголю. Он издал книгу мемуаров, однако не нашел издательства, готового ее опубликовать. В 2007 году 67-летний экранный Нестор Петрович скончался от тромбоэмболии. К тому времени он уже страдал от сердечной недостаточности, последствий инфаркта и пневмонии.