Улыбчивая Нина из «Чародеев»: актриса по сей день сохранила свое обаяние, но с карьерой это не помогло

Маленькая Аня Ашимова была активным ребенком: занималась танцами, пением и рисование во Дворце пионеров. Однажды в учреждение приехала ассистент режиссера Константина Бромберга и пригласила девочку на кастинг фильма «Чародеи».

Малышка очаровала режиссера своим озорством и непосредственностью и получила роль Нины Пуховой.

Съемки давалась Ане непросто: юная артистка была вынуждена учить очень много текста, но бабушка уговорила ее не сдаваться.

После выхода «Чародеев» Анна Ашимова проснулась звездой – правда, одноклассники ей страшно завидовали издевались над бедняжкой. Обратная стороны славы настолько коробила Ашимову, что она не стала продолжать актерскую карьеру.

Ашимова поступила на факультет экономической кибернетики. Вышла замуж и родила сына Александра. Сегодня бывшей актрисе 49 лет. Анна Ашимова все так же прекрасна и признается, что очень счастлива в жизни.