Украли идею у русских? Спорим, вы не знали о советском «Пятом элементе»

Люк Бессон представил свой «Пятый элемент» в 1997 году. Фильм мгновенно снискал популярность и сделал режиссера мировой звездой. Однако, как оказалось, постановщик мог вдохновляться советской фантастикой, когда придумывал картину.

Так, в 1984 году Геннадий Иванов выпускает фильм «Семь стихий». Картина рассказывает историю группы ученых, которые на далекой планете находят новую форму жизни в виде цветка. Во время изучения цветок неожиданно превращается в девушку, а исследователи понимают, что она является источником энергии и может спасти мир от энергетического кризиса.

Многие зрители, посмотревшие оба фильма, отмечают множество общих деталей. Особенно они выделяют главную героиню, роль которой исполнила Ханна Дуновска. По их мнению, и персонаж Ханны, и героиня Йовович получились «не от мира сего» и привлекают своей необычной харизмой.

Сам Бессон при этом никогда не рассказал о «Семи стихиях». В многочисленных интервью он признавался, что написал сценарий еще в школе и ждал, когда сможет экранизировать его.