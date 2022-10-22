Уезжала в США, но вернулась на родину: как живет и выглядит Маша из фильма «Приключения Петрова и Васечкина»

В жизни Инги Ильм было множество удивительных виражей. Юная артистка прославилась в 11 лет благодаря роли Маши Старцевой в фильме «Приключения Петрова и Васечкина», девочка снялась также в продолжении картины – «Каникулы Петрова и Васечкина».

После школы Ильм поступила во МХАТ и снялась в нескольких фильмах – «Глаза», «Бег по солнечной стороне», «Ты есть», «Луна-парк», «Мушкетеры двадцать лет спустя», однако былого успеха достичь не смогла. После учебы артистка отправилась покорять Америку, но звездой не стала – в США она парковала машины и работала администратором.

Вернувшись в Россию, Инга Ильм несколько лет служила в театре, а вскоре ушла из актерства.

Также одно время девушка была телеведущей и вела программы «Горячая десятка», «Шансы», «Не верю» и «Городские новости». Ильм работала над независимым тревл-проектом «Другая жизнь», с которым объехала разные страны.

Особое место в жизни Ильм занимается литература. Вместе с супругом она основала издательский дом Funky Business International-press, а также стала одним из организаторов Всероссийского независимого литературного конкурса для начинающих авторов «Неформат». В 2018 году Инга Ильм выпустила книгу «Моя Италия», посвященную Флоренции, Риму и Неаполю.

Первым мужем звезды стал режиссер Джерард Майкл Маккарти – у них родился сын Джейсон Джерард Александр, однако через три года супруги расстались. Вторым браком Ильм сочеталась с художником и дизайнером Игорем Северцевым. Пара до сих пор вместе.