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Киноафиша Статьи «Удовольствия не доставляют»: 80-летний Лещенко проболтался о супружеской жизни

«Удовольствия не доставляют»: 80-летний Лещенко проболтался о супружеской жизни

24 июня 2022 15:50
«Удовольствия не доставляют»: 80-летний Лещенко проболтался о супружеской жизни

Музыкант предпочел быть честным с фанатами.

Лев Лещенко рассказал, какие подарки предпочитает делать своей супруге Ирине. Как оказалось, избранница артиста не является поклонницей бриллиантов.

Мужем и женой знаменитости стали в 1978 году и с того времени живут вместе. За годы брака музыкант смог узнать все пристрастия своей супруги, а в их совместной жизни появились многочисленные ритуалы. Например, артист предпочитает не дарить Ирине подарки на важные праздники: в таком случае он приносит лишь в постель кофе и цветы. Также, как оказалось, избранница Лещенко не любит драгоценности, поэтому он никогда их ей не покупает.

«Моя абсолютно равнодушна к драгоценностям... Ире они удовольствия не доставляют», — рассказывает музыкант порталу Prozvezd.info.

При этом радовать супругу артист любит лишь по велению сердца. По словам Лещенко, он покупает подарки жене тогда, когда ему хочется, а больше всего любит тратиться на обновление ее гардероба.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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