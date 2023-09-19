Убрали из-за Михалкова: самая короткая роль Андрея Панина

Андрей Панин ушел из жизни всего в 50 лет, но успел сыграть около восьмидесяти ролей в кино и сериалах. Чаще всего артист появлялся на экране как матерый бандит или бравый вояка, но в одной картине он неожиданно примерил на себя образ непутевого художника. Появившись всего на несколько минут, он успел запомниться зрителям.

В черной комедии «Жмурки» Панин сыграл архитектора, который никак не может угодить криминальному авторитету Сергею Михайловичу в исполнении Никиты Михалкова. Харизматичный персонаж был эпизодическим, по приказу недовольного хозяина героя «убрали» подручные бандиты.

Примечательно, что обычно в качестве бандита появлялся на экранах сам Панин, как это было в сериале «Бригада». Артисту отлично удавались роли злодеев, но и в любом другом амплуа он оказывался удивительно органичен. Что в очередной раз доказал в «Жмурках».