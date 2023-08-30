У Новосельцева в роду точно были французы: расшифровка его фамилии вас рассмешит

Классика советского кино остается популярной даже спустя десятилетия. Внимательные зрители находят в старых фильмах ошибки и ляпы, а более изобретательные ищут тайные намеки и придумывают новые версии, которые раскрывали бы мотивы любимых персонажей. В Сети появилась новая теория, которая объясняет привлекательность Новосельцева из «Служебного романа».

Дело в том, что на итальянском языке слово «новоселье» звучит как «casa nuova». То есть фамилию главного героя из комедийно-романтической драмы можно перевести как «Казанова». Неудивительно, что робкому служащему удалось так быстро растопить сердце суровой начальницы Людмилы Прокофьевны. Ведь в его генах дремал самый настоящий Казанова, покоритель прекрасных дам.

Конечно, на самом деле фамилия персонажа происходит от прозвища Новоселец. Обычно его давали тому, кто переезжал в новую деревню или село.