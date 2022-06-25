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«У них мощная диаспора»: вот что Васильева заявила о геях в российском кино

25 июня 2022 10:58
«У них мощная диаспора»: вот что Васильева заявила о геях в российском кино

Татьяна Васильева уверена, что большинство ее партнеров по съемкам — геи.

В XXI веке уже сложно удивить наличием представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в шоу-бизнесе. Российское кино не стало исключением. И как у каждого сообщества, у ЛГБТ тоже есть свои иконы. На Западе это Шер и Лайза Миннелли, а для российских геев такой иконой стала Татьяна Васильева. Актрису спросили, что она думает по поводу своего нового статуса.

Во время ток-шоу «Откройте, Давид!» на Youtube Татьяна рассказала, что она нормально относится к представителям гей-сообщества, тем более, что среди ее партнеров по фильмам их было много. Актриса отметила, что с геями всегда приятно сниматься, потому что от них хорошо пахнет и они следят за собой. А вот публичную демонстрацию чувст гомосексуалов Васильева не поддерживает и переживает за внуков.

«Как мои внуки будут — не знаю. Ведь эти ребята очень легко продвигаются в карьере, у них такая мощная диаспора!», — говорит Татьяна.

Возможно, после таких слов ЛГБТ-сообществу нужно будет искать себе новую икону.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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