Творить такое в 66 лет — верх неприличия: сегодня над Самантой Джонс смеется весь мир

Ошеломительный успех культовых кинокартин редко удается повторить дважды. Но компании продолжают спонсировать неинтересные ремейки и сиквелы. Такой участи не удалось избежать и сериалу «Секс в большом городе», который в свое время пользовался бешеной популярностью.

Однако даже преданные поклонники комедийной драмы не оценили задумку сценаристов и продюсеров. К тому же не каждый зритель хотел наблюдать за любимыми героинями, которые за это время сильно состарились. Поэтому многие поддержали Ким Кэтролл, когда она отказалась от съемок. Исполнительница роли Саманты Джонс казалась поклонникам сериала самой разумной актрисой.

Но недавно выяснилось, что кинозвезда, все же появится в продолжении. 66-летняя старушка тайно пробирались на съемочную площадку, чтобы не попасть в объективы папарацци и не вызвать гнев публики. Однако ее все же заметили и подняли на смех.