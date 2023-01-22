Творилась какая-то чертовщина: почему создатели ленты «Изгоняющий дьявола» поверили в злые силы

За прошедшие годы они так и не смогли объяснить все происходящее.

«Изгоняющий дьявола» вышел на экраны в 1973 году и мгновенно завоевал любовь зрителей и критиков. Миллионы фанатов до сих пор считают картину классикой фильмов ужасов, но мало кто знает, с какими проблемами столкнулись создатели фильма.

Дело в том, что после выхода картины вся съемочная группа встретилась с проявлениями паранормального. Так, Джек МакГоурэн скончался практически сразу, как фильм появился в кинотеатрах, и повторил судьбу своего героя в фильмах. Другие артисты также столкнулись со смертью: родственники Макса фон Сюдова, Линды Блэр и Джейсона Миллера скончались.

Помимо этого, часть членов съемочной группы попала в психиатрическую лечебницу, а во время монтажа фильм пришлось полностью редактировать: лицо главной героини начало двоиться на пленке, из-за чего его невозможно было выпускать в прокат.

Уильям Фридкин, режиссер фильма, так и не смог объяснить все эти пугающие случайности, а вся команда картины со временем начала верить, что «Изгоняющий дьявола» на самом деле проклят.