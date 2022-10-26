Творил ужасные вещи: ахнете, узнав с кого «списали» профессора Преображенского

Михаил Булгаков удивил смелостью диалогов и точностью образов в повести «Собачье сердце». Позже это смогли оценить и зрители, увидев одноименную экранизацию 1988 года. Высказывания одного из героев — профессора Преображенского — мгновенно разобрали на цитаты, которыми пользуются до сих пор. Но не все поклонники истории знали, что доктор-экспериментатор списан с реально существовавшего врача, хирурга Сергея Воронова.

В начале XX века медик прославился как специалист по омоложению. Он предположил, что причина старения кроется в половых железах, которые с возрастом перестают вырабатывать нужное число гормонов. Воронов решился на опасные опыты по трансплантологии, которые проводил на людях. Например, 14-летнему подростку он пересадил часть щитовидки бабуина — так врач надеялся избавить мальчика от симптомов «слабоумия». А в организм 20-летнего пациента с задержками в развитии хирург «добавил» железу его матери.

Значительнее всего эксперименты Воронова развернулись во время Первой мировой войны. Он лечил солдат, пересаживая их собственную костную ткань. А в 1920 году он начал делать операции по омоложению, «награждая» пациентов семенными железами обезьян. Несмотря на то, что явного эффекта от манипуляций доктора не было заметно, к нему выстроилась очередь из пациентов, не желающих стареть. Постепенно в прессе новаторский подход Воронова все чаще стали высмеивать, поэтому про врача со временем все забыли, пишет «Культурология».