«Тупое лицо»: этого актера долго отказывались снимать в фильме о фронтовиках

В актерской среде амплуа играет большую роль. Однажды снявшись в успешной комедии, многие звезды застревают в образах весельчаков и балагуров на всю жизнь, а на серьезные фильмы уже не приходится рассчитывать. Бороться со стереотипами пришлось и звезде киноленты «Операция „Ы“».

Алексея Смирнова киностудия упорно отказывалась утверждать для участия в картине «В бой идут одни „старики“». Начальство категорично заявляло, что мастер комедии в серьезной киноленте играть не должен, тем более что у него «тупое лицо». Режиссер Леонид Быков пришел в ярость от такой пристрастной оценки.

Постановщик до последнего настаивал на кандидатуре Смирнова. Быков решился на ультиматум: либо артист будет играть, либо фильма попросту не будет. Киностудии пришлось пойти на уступки. В итоге Алексей Смирнов, в реальности прошедший Великую Отечественную войну, исполнил роль механика Макарыча.