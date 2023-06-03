Тунеядец Федя из «Операции "Ы"» всю жизнь избегал женщин: все из-за интимного изъяна

На экране Алексей Смирнов играл роли недотеп, хулиганов и добряков. Но мало кто знает, что его киношные образы были далеки от реальности.

Артист всегда мечтал о серьезном персонаже, который бы раскрыл его с неожиданной стороны, ведь реальная жизнь звезды была не комедией, а самой настоящей драмой.

Так было не всегда. Поворотным моментом для Смирнова стала Великая Отечественная война. Эпохальное событие навсегда изменило судьбу советской звезды, поставив крест на его личной жизни.

Кровавые сражения принесли актеру не только государственные ордена, но и увечье. Во время одного из боев возле деревни Эйхенрид Смирнова сильно ранило в пах. Эта травма и стоила ему личного счастья.

Вердикт врачей был печален — светский артист никогда не сможет стать отцом. Узнав об этом, звезда «Свадьбы в Малиновке» решил навсегда завязать с женщинами, чтобы не портить им жизнь.

Свое обещание он сдержал, оставшись до конца дней одиноким.