Третий раз арендовали зал: виновный в отмене прощания с Пьером Нарциссом найден

Поклонники не могут проводить музыканта в последний путь.

Бывшая супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева прокомментировала отмену траурных мероприятий по музыканту. Знаменитость разоткровенничалась в беседе с Telegram-каналом «Звездач ».

Прославленный музыкант скончался 21 июня. С того времени экс-избранница артиста старается организовать прощание с музыкантом и отправить его тело на родину, однако уже третий раз вынуждена переносить мероприятие. Как оказалось, главная причина заключается в отношении родных музыканта.

«Прощание, запланированное на сегодня, сестра и мама опять запретили провести в России», — рассказывает Калачева.

По ее словам, ей все же удалось добиться от родственников Пьера Нарцисса понимания и организовать прощание в четвертый раз. После мероприятия тело артиста сразу же отправится в Камерун, где будет похоронено в семейном склепе.

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