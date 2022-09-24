Трагическая и жуткая судьба: что стало с первым Буратино, которого знали во всем СССР
Буратино должен был сыграть совсем другой мальчик.
Весь Советский союз обожал юного актера Диму Иосифова, исполнившего роль «Буратино». Но мало кто знает, что изначально на роль был утвержден другой ребенок.
Режиссер «Буратино» Леонид Нечаев был поражен обаянием и артистизмом маленького Коли Кобликова и сразу взял его на главную роль. Съемки шли уже два месяца, когда Колю случайно толкнули на лестнице. У юного артиста откололся кусок переднего зуба. Улыбка была очень важна для Буратино, поэтому съемки заморозили, пока зуб Коли восстанавливали у стоматолога.
В стоматологическом кабинете Коля кричал так, что мама не выдержали мук своего ребенка – и они решили отказаться от съемок. На роль Буратино утвердили Диму Иосифова. Впоследствии мать Коли очень пожалела о решении.
Когда Коля закончил школу, шла война в Афганистане, куда его отправили на службу. Жизнь несостоявшейся звезды оборвалась трагически. Николай Кобликов успел принять участие в шести боевых операциях и потом подорвался на мине – он умер в госпитале спустя две недели.