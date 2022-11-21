Трагедия потрясла весь СССР: мрачная правда о льве из «Приключений итальянцев в России»

Лев Кинг стал настоящей звездой после выхода картины «Невероятные приключения итальянцев в России». Оказалось, что зверь жил в обычной квартире в семье Берберовых. Они тогда еще не знали, к чему приведет их привязанность к Кингу.

Болезненного львенка Берберовы заприметили в зоопарке. Выяснилось, что животное хотели усыпить. Глава семейства принял решение взять львенка домой и выходить его. Кинг рос очень ласковым питомцем.

Но прокормить такую животину было трудно, ведь это стоило немалых денег. Поэтому, когда Берберовы получили предложение от Рязанова снять Кинга в его новой ленте, они дали согласие.

К сожалению, лев не дожил до завершения съемок, хотя создатели фильма предприняли все меры безопасности. Однажды лев остался без присмотра в спортзале. Во дворе внезапно показался студент. Что было дальше, точно не выяснили, но в итоге Кинг разбил стекло и повалил парня. Юноша не пострадал, а вот льва тут же застрелили.

Семейство не могло смириться с потерей. Вскоре Берберовы взяли еще одного львенка, названного Кингом Вторым. Но это животное обладало крутым нравом.

Трагедия, которую обсуждал весь Советский Союз, случилась после смерти главы семейства. Как-то Кинг забрался на антресоль, но не удержался и упал. Когда Нина Берберова зашла в комнату, лев набросился на нее. Ее 14-летний сын пытался помочь матери, но зверь накинулся на мальчика. Спасти подростка не удалось.