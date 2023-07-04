Толстые брови и огромные губы: на современную версию Кустинской из «Три плюс два» без смеха не взглянешь

Комедия «Три плюс два» покорила советских зрителей в 60-х. Легкая лента Генриха Оганесяна мгновенно стала хитом, а исполнительница главной роли Наталья Кустинская — всесоюзной любимицей. Поклонники отмечали естественную красоту артистки и ее яркий стиль. И из-за этого современные фанаты фильма решили представить, как бы выглядела героиня в современных реалиях.

Судя по снимку, Кустинская непременно бы увеличила губы. Даже на отдыхе «дикарями» она бы активно красилась, подчеркивая свои голубые глаза заметными стрелками. И обязательно делала акцент на густых бровях.

Пользователи Сети не прошли мимо «преображения» любимой героини, но никому оно не пришлось по вкусу. Как отметили комментаторы, Кустинская выглядит неестественно в новом образе и потеряла свою индивидуальность. Артистка похожа на десятки моделей из социальных сетей и вряд ли смогла бы заинтересовать других героев летней комедии.