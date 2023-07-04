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Киноафиша Статьи Толстые брови и огромные губы: на современную версию Кустинской из «Три плюс два» без смеха не взглянешь

Толстые брови и огромные губы: на современную версию Кустинской из «Три плюс два» без смеха не взглянешь

4 июля 2023 21:00
Толстые брови и огромные губы: на современную версию Кустинской из «Три плюс два» без смеха не взглянешь

Поклонники фильма осудили преображение героини.

Комедия «Три плюс два» покорила советских зрителей в 60-х. Легкая лента Генриха Оганесяна мгновенно стала хитом, а исполнительница главной роли Наталья Кустинская — всесоюзной любимицей. Поклонники отмечали естественную красоту артистки и ее яркий стиль. И из-за этого современные фанаты фильма решили представить, как бы выглядела героиня в современных реалиях.

Судя по снимку, Кустинская непременно бы увеличила губы. Даже на отдыхе «дикарями» она бы активно красилась, подчеркивая свои голубые глаза заметными стрелками. И обязательно делала акцент на густых бровях.

Толстые брови и огромные губы: на современную версию Кустинской из «Три плюс два» без смеха не взглянешь

Пользователи Сети не прошли мимо «преображения» любимой героини, но никому оно не пришлось по вкусу. Как отметили комментаторы, Кустинская выглядит неестественно в новом образе и потеряла свою индивидуальность. Артистка похожа на десятки моделей из социальных сетей и вряд ли смогла бы заинтересовать других героев летней комедии.

Фото: кадр из фильма «Три плюс два» (1963), кадр из документального фильма «Наталья Кустинская. Красота как проклятье»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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