Только для СССР: почему иностранцы не смеются над фразой «Цигель, цигель, ай люлю»
Знаменитая реплика из комедии Леонида Гайдая понятна лишь отечественным зрителям.
Фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» уже давно обзавелся культовым статусом. А фразы из него ушли в народ. Одним из таких крылатых афоризмов оказалась реплика «Цигель, цигель, ай люлю». Герои комедии использовали ее, чтобы описать спешку из-за нехватки времени. Это очень смешило советских зрителей, но иностранцы шутку не оценили.
«Все намешали — и немецкий, и турецкий», — заметили зарубежные пользователи Сети.
Как выяснилось, фраза действительно была по сути тарабарщиной, скомпонованной из слов на разных языках. Слово «цигель», например, есть в немецком, но переводится не как «время», а как «кирпич». «Ай люлю» же было добавлено для красного словца и пущей выразительности, пишет Дзен-канал «Киноакула».
«В стамбульском эпизоде вообще сплошной языковой Вавилон, специально разработанный авторами. Там и стилизация под итальянский язык, и смесь из арабского и турецкого. А с „цигелем“ дело не в кирпиче, а в звучном слове», — заступились за фильм отечественные зрители.