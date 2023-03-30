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Только для СССР: почему иностранцы не смеются над фразой «Цигель, цигель, ай люлю»

30 марта 2023 16:20
Только для СССР: почему иностранцы не смеются над фразой «Цигель, цигель, ай люлю»

Знаменитая реплика из комедии Леонида Гайдая понятна лишь отечественным зрителям.

Фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» уже давно обзавелся культовым статусом. А фразы из него ушли в народ. Одним из таких крылатых афоризмов оказалась реплика «Цигель, цигель, ай люлю». Герои комедии использовали ее, чтобы описать спешку из-за нехватки времени. Это очень смешило советских зрителей, но иностранцы шутку не оценили.

«Все намешали — и немецкий, и турецкий», — заметили зарубежные пользователи Сети.

Как выяснилось, фраза действительно была по сути тарабарщиной, скомпонованной из слов на разных языках. Слово «цигель», например, есть в немецком, но переводится не как «время», а как «кирпич». «Ай люлю» же было добавлено для красного словца и пущей выразительности, пишет Дзен-канал «Киноакула».

«В стамбульском эпизоде вообще сплошной языковой Вавилон, специально разработанный авторами. Там и стилизация под итальянский язык, и смесь из арабского и турецкого. А с „цигелем“ дело не в кирпиче, а в звучном слове», — заступились за фильм отечественные зрители.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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