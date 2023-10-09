То по тюрьмам, то по церквям: что стряслось с сердцеедом из «Формулы любви»

Александр Михайлов прославился на всю страну, снявшись в картине «Формула любви». Эффектный юноша покорил сердца миллионов поклонниц, которые были уверены, что увидят множество работ талантливого актера. Однако жизнь Михайлова сложилась иначе.

Дело в том, что с годами Михайлов начал понимать, как тяжело ему даются новые роли и перевоплощения. А после встречи с будущей женой Еленой решил обратиться к вере. Муж и жена отказались от мирской жизни и посвятили себя служению Богу.

Свободное время бывшие звезды экрана тратят на музыку. Они выступают в дуэте и нередко отправляются на гастроли. Их творчество можно услышать в других храмах и даже в тюрьмах, где они стараются рассказать о вере заключенным.

Александр с Еленой, как они признались в беседах со СМИ, полностью довольны своей жизнью. Они не намерены возвращаться к актерской профессии и отказываться от церковных ценностей.