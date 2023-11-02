Тест: смогли бы вы выжить на Мадагаскаре?

Мультфильм «Мадагаскар» вышел на экраны в 2005 году и сразу же покорил сердца как маленьких, так и взрослых зрителей. Яркий, смешной и увлекательный мультик быстро разошелся на цитаты, а обаятельные герои прочно вошли в число любимчиков. Любопытно, что присутствие некоторых персонажей изначально в мультфильме не планировалось. Речь идет о тройке уморительных пингвинов — Шкипере, Ковальски и Прапоре. Предполагалось, что они станут героями совершенно другого мультфильма, но не пришлись там к месту, и было решено добавить их в «Мадагаскар». Четверка ключевых персонажей в первоначальном варианте сценария состояла из льва, бегемота, зебры и окапи. Но однажды создатели решили заменить последнего героя на жирафа, потому что пришли к выводу, что основная масса людей понятия не имеют, как выглядят окапи. Все прекрасно помнят, что по сюжету главные герои живут в Центральном зоопарке Нью-Йорка. Забавно, что в 2005 году в нем не было ни львов, ни зебр, ни жирафов, ни бегемотов. Что бы вы делали, если бы однажды оказались на Мадагаскаре, подобно персонажам мультика? Смогли бы там выжить? Давайте проверим.

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