Тест: помните ли вы "Пиратов Карибского моря"?

Мало кто знает, что до определенных пор тема пиратства в Голливуде была под запретом. Фильмы, рассказывающие о похождениях морских разбойников, ждала незавидная судьба - “Остров головорезов” принес одни убытки, “Водный мир” едва не поставил крест на карьере Кевина Костнера. Съемки водных сцен стоили целое состояние, но отбить затраты в прокате не получалось. Когда Гор Вербински вознамерился снять фильм “Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины”, аналитики предрекали его детищу провал. Да и главная звезда будущей кинокартины, Джонни Депп, на тот момент не входил в список кассовых знаменитостей. Тем неожиданне был успех, который ожидал детище Вербински: в 2003 году фильм собрал в прокате около 650 миллионов долларов, внушительную по тем временам сумму. Любопытно, что “Пираты Карибского моря” стали первой картиной, премьера которой состоялась в Диснейленде - поначалу этот факт тоже внушал кинокритикам скепсис. И все же “Пираты” не только остались на плаву, но и превратились в целую франшизу, впоследствии получившую статус культовой. Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы помните эту историю.

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