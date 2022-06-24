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Тест: назови свой знак Зодиака, и мы скажем, сколько лет ты проживешь

24 июня 2022 17:30
Тест: назови свой знак Зодиака, и мы скажем, сколько лет ты проживешь

Узнай продолжительность своей жизни.

Ученые подсчитали, что средняя продолжительность жизни современного человека – самая большая во всей мировой истории: около 70 лет. Нашим предкам в этом плане везло значительно меньше. Так, например, жители Древнего Рима редко дотягивали до 30-летия: многие погибали в кровопролитных войнах. Люди, появившиеся на свет в начале прошлого столетия, как правило, уходили из жизни примерно в 50 лет, а те, кто родился в 1930-х – до шестидесяти.

В среднем, по подсчетам специалистов, наши современники могут похвастаться 20 дополнительными годами жизни. Ученые призывают потратить это время с пользой и удовольствием. А еще не бояться брать от жизни все и пробовать что-то новое в любом возрасте, без оглядки на общественное мнение. Именно так поступила англичанка Кей Д'Арси. Она работала медсестрой-акушеркой – всю свою жизнь помогала другим людям появиться на свет. Но однажды поняла, что ее собственная жизнь может быть другой – и отправилась в Голливуд, чтобы стать актрисой. В тот момент ей было 69 лет.

Белая полоса везения начнется в июле 2022 для этих 4 знаков Зодиака

Хотите узнать, какой будет продолжительность вашей жизни? Если не боитесь взглянуть правде в глаза, пройдите наш тест и получите ответ.

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Елена Королева
Елена Королева
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