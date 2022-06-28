Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест: Насколько сильно ты любишь себя?

Тест: Насколько сильно ты любишь себя?

28 июня 2022 17:30
Тест: Насколько сильно ты любишь себя?

Узнай, какой у тебя уровень самооценки.

Любовь к себе – одно из ключевых качеств по-настоящему счастливого и самодостаточного человека. Однако психологи говорят о том, что редко можно встретить того, кто действительно принимает и любит себя таким, какой он есть. Корни нелюбви к себе, как правило, лежат в детстве, когда ребенку не хватало заботы, внимания и тепла родителей. Во взрослом возрасте такой недолюбленный человек подвержен разного рода зависимостям. Чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся в душе, он может "подсесть" на шопинг – спонтанные покупки радуют его "внутреннего ребенка", вызывают эйфорию, приятные эмоции, которых так не хватало в детские годы.

Самый простой тест на советские фильмы: вы без труда ответите на 8/8

Еще один способ компенсировать недополученную от родителей любовь – страсть к деликатесам, десертам и прочим лакомством. Они "работают" точно так же, как покупки – вызывают прилив эндорфинов. Однако самый опасный способ справиться с детской травмой – это зависимость от других людей. Недолюбленные "взрослые дети" становятся жадными до любых теплых чувств в свой адрес и привязывают к первому, кто проявит заботу. Этим нередко пользуются корыстные люди.

Хочешь проверить, насколько ты любишь себя? Какова твоя самооценка? Узнаешь ответ, как только пройдешь наш тест.

Показать полностью
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video