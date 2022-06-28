Тест: Насколько сильно ты любишь себя?

Любовь к себе – одно из ключевых качеств по-настоящему счастливого и самодостаточного человека. Однако психологи говорят о том, что редко можно встретить того, кто действительно принимает и любит себя таким, какой он есть. Корни нелюбви к себе, как правило, лежат в детстве, когда ребенку не хватало заботы, внимания и тепла родителей. Во взрослом возрасте такой недолюбленный человек подвержен разного рода зависимостям. Чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся в душе, он может "подсесть" на шопинг – спонтанные покупки радуют его "внутреннего ребенка", вызывают эйфорию, приятные эмоции, которых так не хватало в детские годы.

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Еще один способ компенсировать недополученную от родителей любовь – страсть к деликатесам, десертам и прочим лакомством. Они "работают" точно так же, как покупки – вызывают прилив эндорфинов. Однако самый опасный способ справиться с детской травмой – это зависимость от других людей. Недолюбленные "взрослые дети" становятся жадными до любых теплых чувств в свой адрес и привязывают к первому, кто проявит заботу. Этим нередко пользуются корыстные люди.

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