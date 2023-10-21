Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?

Мультфильм "В поисках Немо" давно стал классикой мировой анимации. Его создатель Эндрю Стентон рассказывал в интервью, что идея снять мультик о приключениях подводных обитателей пришла к нему давно. По его мнению, с появлением компьютерной анимации появилась возможность показать морской мир во всей его красе. Однако у Стентона не было самого главного - сюжета. Осенило его во время очередной прогулки с сыном по парку. Режиссёр и сценарист подумал, что практически не знает примеров мультиков, где события были бы показаны с точки зрения отца. Идея создать нечто подобное захватила Стэнтона. Одним из самых запоминающихся персонажей мультика стала рыбка Дори, которая страдает от потери краткосрочной памяти. Эндрю Стэнтон хотел создать персонажа, который по характеру был бы полной противоположностью Марлина - отца Немо. Изначально он планировал добавить в сюжет приятеля Марлина, но ничего не получалось. На создание Дори сценариста вдохновила американская телеведущая Эллен ДеДженерес. Слушая её шоу, он вдруг понял, что персонаж должен быть женского пола. Кстати, в оригинале Дори озвучила именно Элен ДеДженерес. Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните мультфильм "В поисках Немо".

Показать полностью