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Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Полосатый рейс»?

1 июля 2022 17:30
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Полосатый рейс»?

Насколько внимательно вы смотрели культовую советскую комедию?

Идея кинокартины о людях и тиграх родилась случайно. В конце 1950-х годов большой популярностью у зрителей цирка на Цветном бульваре пользовалась программа дрессировщиков Константина Константиновского и Маргариты Назаровой. Дело было в том, что тигры в этом аттракционе не только выполняли стандартный набор трюков, но и работали в воде – по меркам советского цирка необыкновенное зрелище! По воле судьбы на одном из представлений оказался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

Работа дрессировщиков произвела на него такое впечатление, что он обмолвился, мол, кино бы снимать про таких профессионалов. Слова первого секретаря были восприняты совершенно серьезно – в Госкино закипела работа над созданием фильма. На главную роль пригласили Маргариту Назарову. Основную сюжетную линию, приключенческую, придумать Виктор Конецкий – профессиональный моряк, решивший попробовать себя на литературном поприще. Романтическую линию в фильм добавил опытный сценарист Алексей Каплер, которого пригласили "подстраховать" неопытного Конецкого.

Тест по советскому кино, который только рожденные в СССР смогут пройти на 10/10

Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы помните фильм "Полосатый рейс".

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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