Тест по советскому кино, который только рожденные в СССР смогут пройти на 10/10

Со времен распада СССР прошло уже тридцать лет, однако советское искусство, и особенно кино, снятое в те годы, до сих пор пользуются успехом у зрительской аудитории. Казалось бы, голливудские блокбастеры и зрелищные франшизы давно должны были вытеснить советские фильмы из нашего поля зрения, но наивные, смешные и лиричные кинокартины по-прежнему горячо любимы. Исследователи кино называют как минимум пять причин, почему ленты, снятые в СССР, пользуются спросом и в наше время.

Тест: всего 1 человек из 70 сможет угадать советских актеров по глазам

Во-первых, над ними работали поистине талантливые создатели и актеры. Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Василий Ливанов, Алиса Фрейндлих – вот только несколько имен, которые у всех на слуху. Во-вторых, советские фильмы наполнены остроумными цитатами, которые давно прочно вошли в нашу речь. В-третьих, сюжеты большинства советских фильмов отличаются неторопливостью, спокойным и плавным темпом – глаз отдыхает после просмотра зарубежных боевиков. В-четвертых, отдельное удовольствие при просмотре отечественных кинолент доставляет музыка, написанная Микаэлом Таривердиевым, Андреем Петровым, Максимом Дунаевским и другими маэстро. И, наконец, доброта, которую излучают эти фильмы.

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