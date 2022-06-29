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Тест: какой ты маньяк из фильмов ужасов

29 июня 2022 07:20
Тест: какой ты маньяк из фильмов ужасов

С каким кинозлодеем у тебя есть много общего?

В фильмах ужасов полно неприятных сцен: то кому-то руку отпилят, то жуткий и отвратительный монстр кого-нибудь раскромсает, то загадочное существо таинственно и пугающе мерцает глазами из тьмы… "Страшно, аж жуть", как пел когда-то Владимир Высоцкий. Однако людей по-прежнему привлекают такие кинокартины, несмотря на леденящие кровь и омерзительные натуралистичные кадры. Психологи считают, что пристрастие к ужастикам – своего рода наследство из детства.

Самый простой тест на советские фильмы: вы без труда ответите на 8/8

Помните, как в детские годы читали сказки о героях, победивших Бабу-Ягу, Медузу Горгону, Кощея Бессмертного или других сказочных и мифологических злодеев? Так вот, со времен знакомства с такого рода легендами и историями в нашей психике прочно укоренился стереотип: одержал верх над страхом – значит, ты герой. В глубине души нам хочется чувствовать себя исключительно храбрыми, невозмутимыми, бравыми суперменами, которые не боятся никого и ничего. Просмотр фильмов ужасов – попытка доказать самим себе, что мы смелые. Вот такая уловка нашей психики.

Отдельный интерес у киноманов вызывают ужастики и хорроры про маньяков. Пройди наш тест и узнай прямо сейчас, какой ты кинозлодей!

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Елена Королева
Елена Королева
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