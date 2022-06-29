Тест: какой ты маньяк из фильмов ужасов

В фильмах ужасов полно неприятных сцен: то кому-то руку отпилят, то жуткий и отвратительный монстр кого-нибудь раскромсает, то загадочное существо таинственно и пугающе мерцает глазами из тьмы… "Страшно, аж жуть", как пел когда-то Владимир Высоцкий. Однако людей по-прежнему привлекают такие кинокартины, несмотря на леденящие кровь и омерзительные натуралистичные кадры. Психологи считают, что пристрастие к ужастикам – своего рода наследство из детства.

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Помните, как в детские годы читали сказки о героях, победивших Бабу-Ягу, Медузу Горгону, Кощея Бессмертного или других сказочных и мифологических злодеев? Так вот, со времен знакомства с такого рода легендами и историями в нашей психике прочно укоренился стереотип: одержал верх над страхом – значит, ты герой. В глубине души нам хочется чувствовать себя исключительно храбрыми, невозмутимыми, бравыми суперменами, которые не боятся никого и ничего. Просмотр фильмов ужасов – попытка доказать самим себе, что мы смелые. Вот такая уловка нашей психики.

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