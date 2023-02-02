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Тест: как внимательно вы смотрели фильм «Служебный роман»?

2 февраля 2023 12:15
Тест: как внимательно вы смотрели фильм «Служебный роман»?

Проверьте себя на знание любимого фильма миллионов зрителей.

“Служебный роман” Эльдара Рязанова - золотая классика советского кино. Мало кто знает о том, что сценарий всенародно любимого фильма появился на основе пьесы “Сослуживцы”, созданной Рязановым в соавторстве с Эмилем Брагинским. Лирическая комедия о суровой начальнице, которая расцветает от любви, и ее милом и незадачливом подчиненном пользовалась большим успехом - в СССР ее поставили в 134 театрах. А вот на экране “Сослуживцы” воплотились исключительно благодаря Алисе Фрейндлих. По словам режиссера, он с самого начала видел в роли Людмилы Прокофьевны Калугиной только ее. Раньше Фрейндлих пробовалась на роль Шурочки Азаровой в “Гусарскую балладу”, и несмотря на то, что не получила ее, осталась в памяти Рязанова. Он настолько проникся талантом актрисы, что предложил ей роль Калугиной еще до того, как был создан сценарий для фильма. А вот с Андреем Мягковым Рязанов уже работал на съемках “Иронии судьбы, или С легким паром!”. Многие опасались, что в роли Новосельцева актер будет похож на Лукашина, но этого не случилось, персонажи получились совершенно разными.

Насколько хорошо вы помните фильм “Служебный роман”? Проверьте свои знания, ответив на вопросы нашего теста.

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Фото: кадры из фильма "Служебный роман" (1977)
Елена Королева
Елена Королева
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