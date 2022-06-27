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Тест: как хорошо вы знаете культовые советские комедии?

27 июня 2022 17:30
Тест: как хорошо вы знаете культовые советские комедии?

Интересный тест на знание шедевров советского кинематографа.

Кажется, нет в нашей стране человека, который не был бы знаком с легендарными комедиями, снятыми в СССР. Советский кинематограф подарил миру множество искрометных фильмов, десятки режиссеров могут похвастаться всенародно любимыми комедиями в своем творческом багаже, но королем жанра, безусловно, нужно признать Леонида Гайдая. Интересно, что в свои шедевральные картины режиссер включал эпизоды из своей собственной жизни. Помните, например, фрагмент новеллы "Напарник" из "Операции "Ы", когда один из тунеядцев произносит реплику "Огласите весь список, пожалуйста"?

Самый простой тест на советские фильмы: вы без труда ответите на 8/8

На создание этой сцены Гайдая вдохновил офицер, с которым ему довелось познакомиться во время службы в Монголии. На каждое предложение – пойти во флот, в разведку или в кавалерию – будущий великий режиссер с готовностью откликался: "Я!" Тогда офицер не выдержал и попросил бойкого парня подождать, когда он огласит весь список. Фраза запомнилась Гайдаю, а затем пригодилась при создании сценария "Напарника".

Хотите проверить, насколько хорошо вы знакомы с известными комедиями Леонида Гайдая и его коллег по цеху? Тогда скорее пройдите наш тест!

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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