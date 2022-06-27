Тест: как хорошо вы знаете культовые советские комедии?

Кажется, нет в нашей стране человека, который не был бы знаком с легендарными комедиями, снятыми в СССР. Советский кинематограф подарил миру множество искрометных фильмов, десятки режиссеров могут похвастаться всенародно любимыми комедиями в своем творческом багаже, но королем жанра, безусловно, нужно признать Леонида Гайдая. Интересно, что в свои шедевральные картины режиссер включал эпизоды из своей собственной жизни. Помните, например, фрагмент новеллы "Напарник" из "Операции "Ы", когда один из тунеядцев произносит реплику "Огласите весь список, пожалуйста"?

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На создание этой сцены Гайдая вдохновил офицер, с которым ему довелось познакомиться во время службы в Монголии. На каждое предложение – пойти во флот, в разведку или в кавалерию – будущий великий режиссер с готовностью откликался: "Я!" Тогда офицер не выдержал и попросил бойкого парня подождать, когда он огласит весь список. Фраза запомнилась Гайдаю, а затем пригодилась при создании сценария "Напарника".

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