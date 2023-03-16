Тест: как хорошо вы помните фильм «Гостья из будущего»?

Фильм “Гостья из будущего” вышел на экраны в 1984 году. Литературной основой для него стала повесть Кира Булычева “Сто лет тому вперед”, вошедшая в цикл произведений об Алисе Селезневой и ее приключениях. Режиссер Павел Арсенов давно мечтал снять фантастический фильм, и, когда представилась такая возможность, обратился к Булычеву с просьбой стать соавтором сценария. Фильм сразу же полюбился советским зрителям, особенно, конечно, запомнились главные герои. Пробы на роль Алисы проходили сотни девочек, но заветный для юных актрис образ воплотила на экране Наталья Гусева. По иронии судьбы, она как раз не горела большим желанием сниматься (несмотря на то, что на тот момент уже успела сыграть в одной картине о правилах дорожного движения), а на пробы пошла, чтобы взять автограф у Кира Булычева. Но обаятельная девочка пришлась по душе создателям, и на роль гостьи из будущего утвердили именно Наталью. Но в дальнейшем Гусева не стала связывать свою жизнь с кинематографом, сыграла лишь в нескольких фильмах.

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