Тест: хорошо ли вы помните «Белое солнце пустыни»?

Фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» по праву считается классикой отечественного кинематографа. Он был снят на волне популярности истернов — приключенческих кинокартин, действие которых разворачивалось, как правило, в Средней Азии или на Кавзказе. Термин появился по аналогии с вестерном, поскольку истерны имели с ним очевидное сходство. «Плохие» и «хорошие» герои, погони, перестрелки — все это типичные черты таких фильмов. После успеха «Неуловимых мстителей» возникла необходимость в новой приключенческой ленте, сценарий которой поручили написать Валентину Ежову. Местом действия выбрали среднеазиатскую пустыню, в центре сюжета — история красноармейца Сухова, спасающего гарем от владельца — беспощадного бандита Абдуллы. Практически все актеры были утверждены на роли сразу. Кстати, большинство актрис, исполняющих роли жен Абдуллы, не были профессионалами. Сразу же после съемок девушки отправлялись на работу, поэтому в некоторых эпизодах, где лиц женщин из гарема не видно, дублировали другие актеры.

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