Тест: думаете ли вы так же как Форрест Гамп?

“Форрест Гамп” - фильм, о котором так или иначе слышал каждый человек. Оскароносная картина Роберта Земекиса, снятая на основе романа Уинстона Грума, оставила значительный след в истории мирового кинематографа. В свое время “Форрест Гамп” получил целых шесть статуэток “Оскар” - в том числе за лучшую мужскую роль. Кстати, исполнитель роли Гампа Том Хэнкс в начале съемок принял решение отказаться от гонорара. Вместо этого он попросил у создателей часть доходов от проката. С учетом того, что “Форрест Гамп” собрал в кинотеатрах более 677 миллионов долларов, актер существенно обогатился. В различных СМИ можно найти информацию, что в общей сложности Хэнкс получил 60 миллионов долларов. Роль Форреста Гампа стала для актера судьбоносной. Любопытно, что согласие на участие в съемках он дал спустя всего лишь полтора часа после знакомства со сценарием. Но поставил продюсерам условие: исторические сцены должны быть сняты с максимальной точностью. Те сдержали свое слово - например, кадры с Джоном Ленноном были взяты из реальных передач с его участием. Насколько вы и Форрест Гамп близки по духу? Узнайте, мыслите ли вы так же, как герой культового фильма, с помощью нашего нового теста.

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