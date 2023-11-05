Терпела его до Катерины: вот что выяснилось о жене Гоши из фильма «Москва слезам не верит»

На момент выхода мелодрамы «Москва слезам не верит» о таком муже, как Гоша, мечтала каждая советская женщина. Однако сегодня героя Алексея Баталова принято ругать, ведь избранник Катерины далеко не подарок.

Гоша, как мы помним, не терпел, чтобы женщина была выше по положению. Также он не считал нужным благодарить спутницу за приготовленный обед, зато свои заслуги превозносил до небес. Современные зрители сочувствуют Тихомировой, которая приютила у себя пьющего слесаря, считавшего себя идеалом.

В фильме почти ничего не сказано о его бывшей жене. Но, зная причину их расставания, можно было бы отчасти предсказать будущее Гоши и Катерины. Однако зрителям приходится только догадываться, что же там произошло.

По скудной и обрывочной информации о жене героя можно предположить, что инициатором развода стала она. Вероятно, причиной были условия проживания — жалкая комната в коммуналке. Также Георгий грустно произносит, что во втором браке жена счастлива. Это выдает переживания героя и его непережитую травму расставания.

На пикнике Гоша произносит свою знаменитую речь, что жена не должна быть выше мужа по положению.

«Этого я уже нахлебался», — заключает герой.

Вероятно, супруга была руководителем, и Гоша чувствовал себя подчиненным. А эта роль его унижала.