Телеведущая прошлась по изменившейся Гузеевой: «Нужно уметь стареть красиво»

Лариса Гузеева столкнулась с критикой из-за своего неожиданного омоложения. Не так давно телеведущая вернулась из отпуска в Болгарии.

Как признавалась звезда «Давай поженимся!», на побережье Черного моря она отправилась восстанавливать свое здоровье, поскольку до сих пор страдает из-за последствий коронавируса. Однако, как заметили внимательные поклонники, после возвращения Гузеева изменилась и внешне. На ее лице якобы не осталось морщин, и сама она полностью преобразилась. Как предположили поклонники, причина таких перемен может крыться в пластической хирургии.

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По словам телеведущей Лидии Илькив, актрисе нужно быть внимательнее с подобными процедурами. Дело в том, что далеко не все походы к специалистам приносят достойный результат и иногда правильнее признать возрастные изменения во внешности.

«Нужно уметь стареть красиво. Молодость уходит, и встречать свои года нужно с достоинством», — цитирует слова знаменитости «Экспресс газета ».

Помимо этого, собеседница издания посоветовала Гузеевой обратить внимание на ее гардероб. Артистке необходимо избавиться от вещей, которые старят ее, что положительно скажется на ее внешнем виде.