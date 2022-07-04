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Киноафиша Статьи «Театру вредят изнутри»: Збруев не остался в стороне от скандала в «Ленкоме»

«Театру вредят изнутри»: Збруев не остался в стороне от скандала в «Ленкоме»

4 июля 2022 18:10
«Театру вредят изнутри»: Збруев не остался в стороне от скандала в «Ленкоме»

Знаменитая сцена переживает далеко не самые лучшие времена.

Александр Збруев прокомментировал скандалы внутри театра «Ленком». Как оказалось, актер не разделяет убеждения коллег.

Как отметил прославленный артист, который служит в «Ленкоме» не один десяток лет и пережил пять художественных руководителей, ситуация между руководством и труппой далека от идеальной. По его мнению, Марк Варшавер, директор театра, старается поддерживать артистов и развивает «Ленком», однако далеко не все согласны с его действиями и хотят настроить актеров против него.

«В нашей труппе есть люди, которые театру вредят изнутри», — рассказал Збруев «Комсомольской правде».

Знаменитость отказался называть имена, однако отметил, что догадывается о причинах такого поведения. По его словам, некоторые артисты привыкли к привилегированному положению, которого добились при предыдущем худруке Марке Захарове, а теперь лишились его. И именно теперь пытаются избавиться от Варшавера, который предпочитает руководить театром в совершенно другой манере.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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