«Театру вредят изнутри»: Збруев не остался в стороне от скандала в «Ленкоме»

Александр Збруев прокомментировал скандалы внутри театра «Ленком». Как оказалось, актер не разделяет убеждения коллег.

Как отметил прославленный артист, который служит в «Ленкоме» не один десяток лет и пережил пять художественных руководителей, ситуация между руководством и труппой далека от идеальной. По его мнению, Марк Варшавер, директор театра, старается поддерживать артистов и развивает «Ленком», однако далеко не все согласны с его действиями и хотят настроить актеров против него.

«В нашей труппе есть люди, которые театру вредят изнутри», — рассказал Збруев «Комсомольской правде ».

Знаменитость отказался называть имена, однако отметил, что догадывается о причинах такого поведения. По его словам, некоторые артисты привыкли к привилегированному положению, которого добились при предыдущем худруке Марке Захарове, а теперь лишились его. И именно теперь пытаются избавиться от Варшавера, который предпочитает руководить театром в совершенно другой манере.

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