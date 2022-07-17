Тайна раскрыта: вот почему Аллегрова всегда в парике

Ирина Аллегрова хорошо известна своими эпатажными и яркими сценическими образами. Сложно представить, что всеми этими нарядами и париками скрывается самая обычная русская женщина. Недавно друг Ирины Александр Богданович поделился редким архивным снимком, сделанным в Майами в 90-х, на котором Аллегрову просто не узнать.

В одном из своих интервью Богданович похвалил внешний вид певицы и отметил, что большую роль в этом играют парики. «Для всех своих поклонников продолжает быть примой и императрицей. Помогают ей в этом ее отличные данные — потрясающий голос, шикарное тело, бюст и, конечно же, хорошие парички, которые ей очень идут», — заявил Александр.

Он также добавил, что Аллегрова носит парики с 1991 года, из-за того, что однажды в парикмахерской ей испортили прическу. Мастер пережгла волосы певицы, поэтому Аллегровой пришлось выступить в парике. Проблем с волосами у Ирины больше нет, свои волосы у нее пышные и здоровые, однако парики в гардеробе звезды с тех пор прижились.

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