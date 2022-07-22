Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог

Алина Кабаева приоткрыла завесу тайны над своей личной жизни. К сожалению, поклонники не узнали, кто является таинственным избранником олимпийской чемпионки, зато выяснилось имя ее близкой подруги. Несмотря на то, что между спортсменами часто пробегает черная кошка, так как они видят друг в друге только конкурентов, случаются и исключения.

В недавнем интервью, приуроченном к открытию турнира «Небесная грация», Кабаева заявила, что тесно общается с Еленой Исинбаевой. Знаменитая гимнастка даже пригласила прославленную прыгунью с шестом посетить соревнования в качестве зрителя. Слова Алины процитировал портал «Спорт-Экспресс ».

Впрочем, у двух спортсменок действительно наберется немало общего. Обе на Олимпиаде 2004 года в Афинах завоевали золотые медали и имеют множество международных наград и титулов. Кроме того, дети Кабаевой и Исинбаевой появились на свет примерно в одно и то же время. Елена родила дочь в июне 2014 года, Алина стала мамой сына в марте 2015 года.

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