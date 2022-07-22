Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог

Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог

22 июля 2022 08:33
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог

Обычно спортсмены не ладят между собой.

Алина Кабаева приоткрыла завесу тайны над своей личной жизни. К сожалению, поклонники не узнали, кто является таинственным избранником олимпийской чемпионки, зато выяснилось имя ее близкой подруги. Несмотря на то, что между спортсменами часто пробегает черная кошка, так как они видят друг в друге только конкурентов, случаются и исключения.

В недавнем интервью, приуроченном к открытию турнира «Небесная грация», Кабаева заявила, что тесно общается с Еленой Исинбаевой. Знаменитая гимнастка даже пригласила прославленную прыгунью с шестом посетить соревнования в качестве зрителя. Слова Алины процитировал портал «Спорт-Экспресс».

Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог

Впрочем, у двух спортсменок действительно наберется немало общего. Обе на Олимпиаде 2004 года в Афинах завоевали золотые медали и имеют множество международных наград и титулов. Кроме того, дети Кабаевой и Исинбаевой появились на свет примерно в одно и то же время. Елена родила дочь в июне 2014 года, Алина стала мамой сына в марте 2015 года.

Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Related video