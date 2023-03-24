Такого никто не ожидал: этот советский фильм произвел невероятный фурор на Западе

Сегодня уже никто не вспоминает, что «Сибириада» Андрея Кончаловского была госзаказом. Власти поручили режиссеру снять картину о нефтяной сверхдержаве, в которой правильно и слаженно строят социализм. Тем более неожиданным оказался результат как для цензоров в СССР, так и для всего мира.

Фильм о бедняках Устюжаниных и зажиточных Соломиных получил внушительный по тем временам бюджет и по-настоящему звездный актерский состав. Съемочную группу снабдили исчерпывающим запасом цветной пленки «Кодак», а художников отправили учиться в Голливуд. Несмотря на придирки цензоров и инциденты на съемках, Кончаловскому удалось создать эпическое полотно о жизни семьи и страны через призму нефтяного промысла.

На Каннском кинофестивале показали сокращенную версию фильма с перерывом. Самые долгие пять минут в жизни — члены съемочной группы боялись, что люди не вернутся досматривать. Они вернулись. И встретили финал бурными овациями. Золотую пальмовую ветвь, как ожидалось, поделят «Сибириада» и «Апокалипсис сегодня».

Председатель жюри, писательница Франсуаза Саган, угрожала выйти из жюри, если «Сибириаде» не воздадут должное. Режиссер «Апокалипсиса» Фрэнсис Форд Коппола сказал Кончаловскому, что не будет возражать. Позже автор «Сибириады» напишет, что их встреча была похожа на беседу Громыко и Киссинджера.

Картина была отмечена Гран-при Каннского фестиваля.