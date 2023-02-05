«Такое вообще нельзя снимать!»: этот советский фильм с Мироновым привел в бешенство итальянца

Союз между русской женщиной и итальянским мужчиной кажется настоящей гремучей смесью. В такой паре сталкиваются два разных менталитета, что, несомненно, приведет к громким ссорам. Но одна наша соотечественница опровергла эти домыслы.

Россиянка рассказала, что с мужем-иностранцем она живет достаточно спокойно. Однако когда дело касается выбора фильма, между супругами начинаются серьезные разногласия.

Например, для ее возлюбленного советская комедия «Невероятные приключения итальянцев в России» стала настоящим кошмаром. Когда женщина спросила у возлюбленного о впечатлениях после просмотра картины, он резко ответил:

«Такое вообще нельзя снимать!».

Оказалось, что знаменитый фильм с Андреем Мироновым показывает Италию и ее жителей слишком стереотипно. Представления о мафии и местных традициях были чересчур примитивны, поэтому мужчина и раскритиковал эту картину, хотя другие работы советских режиссёров оценил очень высоко.