Такое сложно выдержать: как снимали знаменитую сцену из «Белого солнца пустыни»

Сегодня художники по спецэффектам значительно облегчили работу постановщикам, артистам и даже гримёрам. Но ещё в прошлом веке режиссёры не могли полагаться на такие технологии, поэтому для большинства сцен создавались яркие декорации или использовались настоящие природные ландшафты.

Во время работы над драмой «Белое солнце пустыни» членам съемочной команды также пришлось находиться в жарком климате. Но больше всего не повезло Спартаку Мишулину, который в фильме сыграл Саида.

В одной из сцен его персонаж оказывается в песке, и только голова остается на поверхности. Чтобы снять эти кадры, было решено выкопать яму и смастерить для актера ящик. Мужчина сел в деревянную коробку, а затем его засыпали песком. В таком положении артист провёл целый день, и даже во время перерывов между дублями он не мог выбраться наружу.

Тем не менее затраченные усилия стоили того, и сцена стала культовой.