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Такое могли учинить только русские: курьезный случай со съемок «Особенностей национальной рыбалки»

10 ноября 2022 08:45
Такое могли учинить только русские: курьезный случай со съемок «Особенностей национальной рыбалки»

Реквизит наделал немало шума.

Неожиданный успех и зрительское признание фильма «Особенности национальной охоты» вдохновили режиссера Сергея Рогожкина на продолжение. На сей раз полюбившиеся герои отправились на рыбалку, где их ждали невероятные приключения.

По сюжету в одной из сцен в воде фигурирует противокорабельная мина, ставшая своеобразным спасением для двух персонажей фильма. Во время съемок перед группой встала непростая задача — найти реквизит, напоминающий шар с шипами. Даже рассматривался вариант попросить настоящую мину у моряков, но позднее его отвергли. В итоге устройство изготовили из пенопласта, покрасив в черный цвет и приделав деревянные шипы.

После съемок «мину» так и оставили в Финском заливе. Причина до сих пор неизвестна: то ли такой юмор, то ли халатность. А бутафорскую мину тем временем уносило течение. Однажды реквизит преградил путь шведскому пароходу, вызвав неподдельный страх у пассажиров. В итоге пенопластовую мину «уничтожили» балтийские моряки. Они поняли, что перед ними не взрывное устройство, а бутафория, лишь после обезвреживания.

Фото: Кадр из фильма «Особенностей национальной рыбалки» (1998)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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