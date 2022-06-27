«Такое лучше не выкладывать»: публично опозорившуюся Бузову не узнали

Ольга Бузова на днях удивила подписчиков в соцсетях новой фотосессией. Она опубликовала несколько кадров, сделанных на съемочной площадке шоу «Звезды в Африке». В жаркой стране ведущая проекта решила выбрать наряд с минимумом одежды: на ней было ярко-розовое бюстье и такого же оттенка юбка. А на одном из снимков она приподняла юбку, продемонстрировав пикантные формы.

«Второй кадр лучше не смотреть», — игриво предупредила Бузова.

Россияне осудили Кравченко за предательство: «Грех не искупить»

Такую откровенность фолловеры Ольги не оценили, назвав это публичным позором на всю страну. Фанаты с грустью подчеркнули, что раньше такая «обнаженка» звезде была несвойственна, поэтому теперь они ее не узнают.