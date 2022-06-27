«Такое лучше не выкладывать»: публично опозорившуюся Бузову не узнали
Певица удивила эпатажным снимком.
Ольга Бузова на днях удивила подписчиков в соцсетях новой фотосессией. Она опубликовала несколько кадров, сделанных на съемочной площадке шоу «Звезды в Африке». В жаркой стране ведущая проекта решила выбрать наряд с минимумом одежды: на ней было ярко-розовое бюстье и такого же оттенка юбка. А на одном из снимков она приподняла юбку, продемонстрировав пикантные формы.
«Второй кадр лучше не смотреть», — игриво предупредила Бузова.
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Такую откровенность фолловеры Ольги не оценили, назвав это публичным позором на всю страну. Фанаты с грустью подчеркнули, что раньше такая «обнаженка» звезде была несвойственна, поэтому теперь они ее не узнают.
«Почему вообще тогда не голая?», «Такое лучше не выкладывать», «Очень пошло и дешево», «Зачем было делать второй кадр?», «Папа смотрит и, наверное, краснеет», «Скромность украшает», «Рейтинги падают что ли», «Неужели только так к себе можно внимание привлечь?», «Интернет запомнит все», — написали комментаторы.