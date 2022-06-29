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Россияне осудили Кравченко за предательство: «Грех не искупить»

29 июня 2022 08:47
Россияне осудили Кравченко за предательство: «Грех не искупить»

За что бывшая жена актера не может его простить спустя много лет.

Народный артист РФ Алексей Кравченко не только один из самых популярных актеров нашей страны, но и настоящий дамский угодник. Он всегда пользовался спросом среди девушек и разбил немало сердец. В 2006 году Кравченко ушел от своей жены Алисы, которая на тот момент была беременна их вторым ребенком, и стал встречаться с дочерью актера Льва Борисова Надеждой.

Россияне осудили Кравченко за предательство: «Грех не искупить»

Актер уверен, что Алиса нашла в себе силы жить дальше, но так до конца не простила своего бывшего мужа. «Она сумела принять произошедшее между нами, но простить, думаю, не смогла», — признался Алексей на шоу «Судьба человека». Сам он о случившемся не жалеет, ведь, по его словам, он безумно влюбился в Надежду и сделал выбор в пользу этой любви, а Алисе оставил все, что было нажито на тот момент.

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Поклонники Кравченко и зрители осудили поведение актера. «Подлец,бросил жену с больным ребенком, ушел в самый трудный момент!», «Обычный Кобель! Ушёл к Борисовой по той причине что у неё папа таки да известный актёр!», «И актёр так-себе и человек так-себе, и нечего на него время тратить» — пишут комментаторы. Есть и те, кто поддерживает Алексей и уверен, что в жизни бывает всякое.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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6 комментариев
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