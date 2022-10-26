Так сильна любовь к России: ахнете, узнав, в честь чего Ален Делон назвал дочь

За годы карьеры Алену Делону удалось несколько раз побывать в России. Прославленный артист признавался, что в восторге от страны и от ее больших городов. И, как оказалось, даже свою дочь он назвал в честь одной из московских достопримечательностей.

Дело в том, что экскурсию Делону по главным столицам устраивала артистка Наталия Белохвостикова в компании своего мужа. Как отмечала звезда фильма «Тегеран-43», ее французский коллега был в восторге от знаковых мест двух городов, а особенно оценил трамвай-трактир «Аннушка», который располагался в самом центре города.

«Он даже признавался, что свою дочь Анушку назвал в честь него», — вспоминала Белохвостикова в беседе с «Антенной».

Сам артист при этом никогда не рассказывал, почему выбрал именно это имя для своей дочери. Отметим, что Анушка пошла по стопам отца и тоже стала кинозвездой.