Так что стало с нашумевшим фильмом «Вызов»? Ответила Пересильд

Юлия Пересильд осенью прошлого года отправилась на орбиту для съемок в фильме «Вызов». После возвращения ни она, ни другие члены съемочной группы старались не раскрывать детали проекта. Как оказалось, не так давно режиссер Клим Шипенко официально завершил работу над фильмом.

По словам Пересильд, на работу над «Вызовом» у нее и у ее коллег ушло два года. Будущий фильм разделил ее жизнь на «до» и «после», и она не забудет этот уникальный опыт, позволивший ей оказаться в космосе.

«Сюда мы отдали наши сердца, все наши силы, наши жилы, наши таланты, нашу любовь. Отдали щедро», — пишет артистка в своем блоге.

При этом знаменитость предпочла не рассказывать, когда именно нашумевшую картину стоит ждать в прокате. По ее словам, фильм нужно сначала смонтировать, потом озвучить, а уже после он может отправиться в кинотеатры.