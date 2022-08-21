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Сюрприз для фанатов: любопытный секрет «Смуглянки» всплыл спустя годы

21 августа 2022 05:00
Сюрприз для фанатов: любопытный секрет «Смуглянки» всплыл спустя годы

Фильм Леонида Быкова по праву считается главной военной лентой.

Среди множества фильмов, снятых о войне, самым почитаемым считается «В бой идут одни старики». Однако, мало кто знает о любопытном факте, который обогатил сценарий «Смуглянки» (именно так звучит альтернативное название) и конкретных персонажей.

Сразу у нескольких полюбившихся публике героев были реальные прототипы. Прообразом для Алексея Титаренко стал летчик Василий Меркушев. Перед смертью подполковник успел совершить порядка 400 налетов и сумел сбить 2 самолета.

Виктор Щедронов также был списан с летчика, младшего лейтенанта Николая Марисаева. Личная биография военного позволила Быкову детально прописать характер и мотивы своего героя, благодаря чему он полюбился публике.

В основу характера лейтенанта Александрова, «Кузнечика», легла история молодого летчика Бориса Киселева. Правда, позже его фамилия была изменена в документах из-за того, что солдат оказался в плену, что в те годы считалось стыдным.

Фото: Фото: скриншот фильма "В бой идут одни старики"
Алина Крылова
Алина Крылова
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