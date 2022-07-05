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«Сытые дети ничего не хотят»: тренер Трусовой выдала все как есть

5 июля 2022 08:33
«Сытые дети ничего не хотят»: тренер Трусовой выдала все как есть

Наставница фигуристки высказалась и о переходе к Плющенко.

Первый тренер Александры Трусовой раскрыла секрет ее невероятного успеха. Как утверждает Ольга Шевцова, у фигуристки есть личностные качества, которые выделяют ее среди представителей молодого поколения.

«Очень мало детей, которые чего-то хотят. В массе своей у них есть все — мы говорим "сытые дети". Это поколение ничего не хочет, даже с трех-четырех лет. Очень мало приходит целеустремленных деток, которые чего-то хотят достичь», — посетовала тренер.

На их фоне Трусова проявляла куда больше инициативы, она воспринимала фигурное катание как игру и получала искреннее удовольствие. Кроме того спортсменка всегда стремилась к большему, отсюда и переход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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Шевцова предположила, что Трусовой было важно получить новый опыт, и если бы она этого не сделала, то размышления на эту тему просто не дали бы Александре покоя.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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