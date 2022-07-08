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Данелию уличили в скрытой ненависти к русским: дело в «Афоне»

8 июля 2022 08:00
Данелию уличили в скрытой ненависти к русским: дело в «Афоне»

Некоторые зрители разглядели оскорбительный посыл.

«Афоня» Георгия Данелии вошел в ряды самых кассовых фильмов СССР. Трагикомедия о простом советском сантехнике покорила миллионы россиян, но нашлись критики, уличившие режиссера в ненависти к целому народу.

Все дело в образе жизни Афанасия Борщева, который по сюжету проводит трудовые будни не за работой, а рюмкой водки. Он теряет уважение рабочего коллектива, жену, а за тем и дом.

«Смотрите фильм глубже. Режиссер — русофоб, снял кино про вечно пьющих лентяев. И тот же "Мимино", где опять унижает русских, только с подтекстом», — возмутился один из пользователей Сети.

Почитатели Данелии вступились за кумира и отметили, что за сценарий был ответственен Александр Бородянский. Именно он расписал трагический финал в картине, где Катя накладывает на себя руки, а Афоня уезжает неизвестно куда.

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Режиссер выступил против и оставил жизнеутверждающую концовку, за что его критиковал и Бородянский, и Леонид Куравлев, и профессиональные критики. А вот простые россияне оценили решение Данелии, признав фильм одним из своих любимых.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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